Li uma carta de um leitor devidamente identificado que falava em problemas de pequenez por parte do Nacional relativamente ao Marítimo.

Penso que será mais ao contrário. Será antes a mania das grandezas que se vê no outro lado, e que passa por tentar açambarcar tudo e todos, achando-se no direito a ter e a receber tudo, sem deixar nada para os outros.

De qualquer maneira, se for para seguir a lógica do tal leitor/escritor, as Piscinas Olimpicas da Penteada e a nova Quinta Magnólia deverão integrar o património do Clube Desportivo Nacional uma vez que são do Nacional os campeões da Madeira de Natação e de Ténis e os melhores resultados da História nessas modalidades.

Claro que os custos dessas estruturas deverão debitados ao Governo Regional, pois afinal de contas foi isso que aconteceu no outro lado, com o Governo a pagar tudo, desde o colégio privado, às lojas comerciais, passando pelo pavilhão e pelo estádio, sendo que neste último caso entre doação de terrenos e realização de obras (pagou-se para deitar abaixo o que havia e fazer tudo de novo) a prenda do Governo chega aos 47 milhões de euros.