Mais uma mulher assassinada

Neste ano de 2019, já foram assassinadas, em todo o País, 17 mulheres, em contexto de violência doméstica É uma grande calamidade. Na Madeira, deu-se o primeiro assassinato este ano. (Se houve mais algum não é do conhecimento público). Ester Cabral foi assassinada brutalmente pelo marido durante a noite.

A população do Jardim do Mar ficou em estado de choque. Nunca tal tinha acontecido naquela terra à beira-mar, calma e serena. Mas agora aconteceu.

Segundo li nos jornais, o homem consumia drogas. Nós sabemos que as drogas e o álcool são responsáveis por grande parte da violência doméstica na Madeira. Para quando uma forte campanha contra o alcoolismo que tantos males cria nas famílias, nas comunidades, nas estradas e hospitais? Mas isso é uma tarefa que não dá votos e vender-se-ia menos poncha e pauzinhos para mexer.

Segundo li no FB, Júlia Roberts emitiu o seguinte apelo: “Mulheres, vocês não são o centro de reabilitação para homens mal criados. Não é vosso trabalho corrigi-los, mudá-los ou criá-los. Vocês querem um companheiro de vida, não um projecto social.”

Eu também penso que as mulheres têm de ter muito cuidado com os homens que recebem na sua intimidade. E se forem induzidas em erro, casadas ou não, ao menor indício, afastem-se do homem que não oferece confiança. Sei que não é nada fácil, mas custa menos que aturar violência doméstica durante anos, às vezes a vida inteira. Há remédio para tudo, menos para a morte.

Conceição Pereira