Mais papistas do que o Papa

Autoritários, prepotentes, insensíveis, os (des)governantes da Madeira e alguns dos seus autarcas mais desejosos de protagonismo e acção fácil e gratuita continuam a sua escalada de repressão e abuso de poder.

Quando a própria Espanha, imersa numa realidade terrível que hoje, quinta-feira 30 de Abril às 14:30 horas, contabilizava 239.639 casos e 24.543 mortos, vai abrir em breve as praias e outros espaços para, segundo o Director do Centro de Alertas e Emergências Sanitárias, as pessoas “saírem para correr, usarem uma prancha de surf ou windsurf; não há limitação para nenhum tipo de desporto individual”, por cá os génios da chafarica insistem na sua cruzada maníaca contra os direitos e garantias dos cidadãos, atentando contra as liberdades, sem critério nem ponderação, ridiculamente montados nos cavalos, que mais parecem burros, do Poder.

De quarentena em quarentena, de mentira em mentira, de estado de alerta para estado de calamidade, de estado de calamidade para estado de emergência, de estado de emergência para estado de calamidade é praticamente a mesma coisa. Melhor: a mesma palhaçada. Qualquer diferença é apenas uma questão de maquilhagem e descaramento. Só falta o estado de sítio com recolher obrigatório e polícias a arrombarem as portas. É simplesmente o jogo que eles, os que desgovernam, gostam de jogar no circo onde fazem de acrobatas ou de palhaços e nós de papalvos obedientes e subservientes. É mandar por mandar. Para esses senhores, este cenário quase trágico em que vivemos deve ser uma espécie de campeonato que estão a liderar, pois uma estatística de zero mortes até agora coloca-os no pedestal da sabedoria nacional ou, julgam eles, mundial. Mas não, não é pelas suas ideias (?) e falsas soluções que a tragédia parece mais ou menos contida.

Entretanto, entre muitas omissões, o que também não dizem é quantas pessoas morreram de outras doenças na Madeira, nos últimos dois meses. Parece que há doentes de primeira e doentes de segunda, parece que há doenças da moda e outras que, pelos vistos, não interessam. Pois é, não são mediáticas, não são moda.

É muito fácil governar ou fingir que se governa quando a imensa maioria não lê mais do que três linhas daquilo que possa ser sério, fundamentado ou até mesmo discutível. Imensa maioria que passa os dias do paranóico confinamento a partilhar vídeos pornográficos, anedotas brejeiras, fofoquices, insultos, banalidades e ginásticas sem pés nem cabeça.