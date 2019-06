Madeirenses e Venezuelas

A Madeira sempre foi uma terra de emigração. Há madeirenses e seus descendentes em diversas partes do mundo. A Venezuela acolheu milhares e milhares de madeirenses que começaram a sair da Madeira após a 2ª guerra mundial. Neste momento, muitos deles e seus descendentes têm chegado à Madeira, devido a uma situação calamitosa que se vive na Venezuela. A Terra gira diariamente e a situação política e social também muda, muitas vezes para pior. É bom ter consciência disso.

E os madeirenses, que ao longo de séculos conviveram com turistas de diversas partes do mundo e são considerados/as como pessoas acolhedoras, hospitaleiras, que sabem receber os que vêm de fora, estão a dar mostras de desconforto com a chegada de refugiados da Venezuela. Penso que são poucas as pessoas que exprimem estes maus sentimentos, mas é preocupante.

Uma carta do leitor publicada no DN a 12/6/ 2019 é das coisas mais reles que tenho lido. Até diz que os venezuelanos vêm fazer concorrência e explorar mão de obra, que são piores que os chineses, que vieram para ficar, que até trazem cartas de condução, enfim, esta pessoa profere um chorrilho de barbaridades como não lia há muito tempo. Este senhor ou senhora que não se identifica eu não lhe chamo apenas homofóbico/a, mas sobretudo cruel, maldoso/a, monstruosa mesmo.

Eu nunca fui à Venezuela nem pessoas do meu agregado familiar restrito lá estiveram. Mas fui emigrante em França durante 3 anos. E apesar de os franceses se sentirem superiores a nós, na cidade de Paris convivem pessoas de todas as partes do mundo. Tive colegas de trabalho africanos, do Mali, estudei com pessoas de diversos países da Europa, outros eram árabes, asiáticos ou americanos. Em Paris existia e ainda deve lá estar uma livraria “La Joie de Lire” , com publicações em diversas línguas, em Português inclusivamente. Ali se convive de forma civilizada, apesar de alguns fenómenos estranhos que surgem eventualmente.

Para grande tristeza minha, oiço alguém da minha terra se expressar tão mal contra madeirenses e seus descendentes que aqui procuraram refúgio em dias de aflição. É de bradar aos céus!

O cientista Stephen Hawking, entre os conselhos que deixou aos filhos, diz o seguinte: “Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo. para os pés.” Sigamos o seu conselho e levantemos a cabeça para contemplar o universo e pensemos que entre todos estas astros existe o Planeta Terra, que é o único conhecido com condições de vida. O Planeta Terra é para nós todos e não pertence a ninguém em particular. Aqui devemos viver e conviver lado a lado com outros humanos, com animais e outros seres vivos.

Vivamos em harmonia com todos e todas, de forma civilizada e só assim podemos ser felizes.

Conceição Pereira