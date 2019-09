Madeira’s Got Talent (?)

No dia 29 de agosto foi notícia no Jornal da Madeira, uma informação relativa ao voto antecipado para as Eleições Legislativas Regionais, a terem lugar no dia ‪22 de setembro‬. Neste texto é dado a saber aos estudantes madeirenses a estudar no continente ou na R.A. dos Açores como poderiam, mediante o envio, por via postal, de um certificado de inscrição no ano letivo 2019/20, entre outros documentos, requerer o voto antecipado em mobilidade, sendo que estes teriam de dar entrada na respetiva Câmara Municipal de residência até dia ‪2 de setembro‬.

O leitor mais desatento terá pensado que esta notícia tinha apenas caráter informativo. Mas desengana-se: está aberto o casting regional em busca do ‘super-estudante-eleitor’. Passo a explicar: o grosso dos estudantes renova a sua matrícula nas respetivas faculdades lá para fins de julho/inícios de agosto, através das plataformas digitais das faculdades. Nesta altura a maioria está-se, passo a expressão, ‘pouco maribando’ para um certificado que, objetivamente, só irá precisar quando tiver de levantar o subsídio de mobilidade, estando mais preocupado (e bem) em ir à praia ou aos arraiais de verão.

Vamos, no entanto, supor que estamos perante um estudante visionário, que lê com assiduidade o JORAM e sabia que este momento estaria para chegar. Bom, ainda para a nossa Susan Boyle do voto antecipado a tarefa afigurar-se-ia hercúlea. Ainda que tivesse solicitado, no momento da renovação da matrícula o dito certificado, teria de ter a sorte da secretaria da sua Faculdade, a funcionar a meio gás na silly season, concluísse o pedido (que por vezes pode demorar semanas) em contrarrelógio, e ainda o enviasse por via postal para a RAM. Julgo que qualquer conterrâneo saberá, tão bem quanto eu, a celeridade e eficácia com que os CTT ligam a RAM ao resto do país. Esta prova não seria nunca concluída com sucesso sem que o nosso estudante-estrela se fizesse munir de três velinhas e um terço e rezasse muito para que a carta não fosse parar a parte incógnita.

Possível? Certamente que sim! E a isto se chama darwinismo eleitoral: as autoridades regionais, preocupadas que o voto fosse mal empregue pelos jovens eleitores, ainda pouco habituados à etiqueta eleitoral laranja, tiveram de se certificar que apenas os ‘mais fortes’ alcançariam a ‘proeza’ de conseguir o direito a votar.

(Ah e tal e os estudantes que só este ano vão ingressar este ano no ensino superior e ainda não estão matriculados? Bem, como qualquer bom Reality Show, há sempre uma próxima edição. Talvez daqui a 4 anos...).

Não se percebe porque não foi utilizado o modelo estreado para as eleições europeias; um modelo de voto antecipado em que qualquer cidadão português, sem ter de explicitar as suas motivações, poderia requerer o votar em qualquer município do país com uma semana de antecedência. É no mínimo estranho que o modelo, que do que sei será também aplicado nas legislativas de outubro, não seja usado nestas eleições.

Restam-me duas questões: será que o ‘Politburo laranja’ receia que os seus rebentos tenham mudado de cor e que pudessem, de alguma forma, contrariar o histórico eleitoral regional? E onde estavam as Senhoras e Senhores deputados da oposição quando esta questão foi debatida na ALM? Não estariam, porventura, a cuscar os sites de diversos franchisados a fim de escolherem os conjuntos de verão com que iriam receber (com aclamação enorme) os líderes de Lisboa? Inenarrável.

Gonçalo Figueirôa