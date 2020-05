Com esta carta, quero ir direitinho ao assunto, porque é uma notícia na ordem do dia, e talvez até do mês e do ano. Portugal com uma economia agora muito fragilizada como à muito não há memória e, agoniadamente submersa em consequência do terrível/desastroso covid-19, o país vai gerindo os dinheiros públicos (do povo) com enorme dificuldade. Isto, por uma única razão; não há verba disponível que chegue para acudir a todas as situações resultantes do pandemónio social, e, entretanto, a UE ainda não avançou com valores definitivos para acudirem a esta calamidade. É aqui que entra em cena, uma vez mais, o nosso CR7 das finanças públicas. Mário Centeno, que começa a dar sinais de desentendimento com o nosso 1º Ministro, colide com este e, a falta de sintonia torna-se por demais evidente. Vai daí, e apesar de já estar contemplado no OE (Orçamento do Estado) eis que, desvalorizando outras necessidades agonizantes e imperiosas da nossa sociedade, o super-ministro resolve acudir prioritariamente – uma vez mais – O Novo Banco. E é para lá que, à revelia de António Costa, a ordem de transferência de 850 milhões do Banco de Portugal, resultantes dos nossos impostos, seguiram para acudir sabe-se lá quem, e porquê. Por cá, na nossa “Madeira quase esquecida” vamos assistindo impávidos e serenos a esta encenação governamental, ou se preferirem, teatral. A verdade é que, dia após dia, enquanto se consomem as notícias os factos tornam-se consumados. Contudo, uma pergunta impõe-se: É para isto que servem as receitas dos impostos dos Portugueses?

Vicente Sousa