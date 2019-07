Madeira a mais de 3. 000 km de Lisboa

Por falta de alterações políticas, as alterações climáticas têm afectado a Madeira e os madeirenses: a Madeira encontra-se agora a mais de 3 000km de Lisboa. Leu bem! Mais de 3 mil quilómetros! Especialistas afirmam que tal se deve à movimentação das placas tectónicas. Eu diria que se deve a outro fenómeno contrário: a falta de sismos políticos. Passo a explicar. Há dias comprei duas viagens de ida e volta, uma entre Funchal e Lisboa e outra entre Lisboa e Tallinn - capital da Estónia. Para meu espanto, a viagem mais barata foi entre Lisboa e Tallinn (270€), enquanto a viagem entre Funchal e Lisboa custou 340€. Resumindo, atravessar a Europa de uma ponta à outra, literalmente, é 70€ mais barato que viajar dentro de território português (tudo nas tarifas mais “económicas” e em horários madrugadores, diga-se de passagem). Até quando vamos aceitar ser explorados da maneira que estamos a ser? Não pense que, pela existência do subsídio de mobilidade e por pagarmos “apenas” 85€ pelo trajecto, a situação está resolvida. Duas empresas em situação de duopólio - TAP e EasyJet - estão a sugar dinheiro do erário público, enquanto os nossos governantes assobiam para o lado e regojizam-se pela conquista do subsídio de mobilidade. O que estão a permitir é que tais empresas fiquem com dinheiro dos contribuintes que deveria ser canalizado para outras áreas. A mim e ao leitor não cabe apenas pagar e calar; muito pelo contrário, temos o dever de chamar à responsabilidade os nossos governantes e políticos, para fazer com que a questão dos transportes aéreos seja uma bandeira efectiva de todos os partidos nas próximas eleições. Falta esse tal sismo político para que a Madeira não se afaste ainda mais do continente. Mas atenção, sismos muitas vezes são seguidos de tsunamis, pelo que profetas que andam a prometer mundos e fundos só para alcançar o poder, geralmente ficam-se só por aí, por promessas. Sejamos exigentes, para que a Madeira e os madeirenses não fiquem ainda mais para trás.