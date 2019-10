Machico perde o feriado “Senhor dos Milagres”Machico, terra firme, nas várias áreas de desenvolvimento, tem uma imponente afirmação cultural e religiosa. A celebração do dia do Senhor dos Milagres é de facto a mais relevante para as “gentes” de Machico, foco de referência e de identidade, há vários anos. Os paroquianos de Machico têm assumido, claramente, esse legado importante de consolidar o presente e de promover o futuro, mantendo a tradição. Em Machico, é evidente a mobilização do povo para promover e preservar o património religioso que é de todos nós. Pela primeira vez, após a implementação do feriado municipal em Machico, o dia 9 de outubro, dia do Senhor dos Milagres, não será feriado municipal. Uma alteração do executivo socialista de Machico, que fundamenta a sua decisão na auscultação insuficiente que fez ao povo de Machico. A população de Machico merecia um referendo municipal para se pronunciar sobre esta questão e decidir se o feriado deve ser ou não no dia do Senhor dos Milagres, a 9 de outubro. Eu defendo esse referendo municipal em Machico, tal como a lei prevê, e assim dar voz ao povo. Não seria a política a decidir um assunto de tamanha sensibilidade, mas sim a vontade do povo que é soberana nas decisões. A solução de alterar o dia do concelho e manter o feriado no dia do Senhor dos Milagres, julgo que seria mais consensual. O mesmo aconteceu no nosso concelho vizinho, que manteve o feriado no dia de Santo Amaro. Alguém exigiu essa alteração! Afinal, estava programada uma pomposa homenagem nesse dia, em que o homenageado foi surpreendido no momento. Será? Afirmaram a 8 de maio, nos discursos oficiais, que era necessária coragem para fazer esta mudança. Eu diria que essa coragem de mudança foi mais uma evidência de destruição de Machico, à semelhança do que se tem vivenciado na cultura socialista. Seria mais aceitável manter o feriado municipal no dia do Senhor dos Milagres, como era a tradição em Machico. A população, provavelmente ainda anestesiada com esta alteração, será surpreendida com um dia “normal” enquanto decorrem as celebrações do Senhor dos Milagres.