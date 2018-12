Luz ao final do túnel!

Hoje, dia 11 de Dezembro, obtive a confirmação de que o cão que se encontrava desde o passado dia 2, junto à entrada de um prédio no Caniço, foi finalmente recolhido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, visto por um veterinário e alojado no CRO.

A odisseia do animal naquelas condições muito pouco condignas, chegou ao fim, mas agora a prioridade é encontrar alguém com um enorme coração para cuidar e proporcionar uma vida melhor ao “Baptista”’.

Aproveito esta deixa para apelar publicamente a todos, no sentido de solucionarmos esta problemática do abandono. Para adoptar um animal é necessário estar consciente do que tudo isso acarreta, mais do que disponibilidade financeira, é imperativo ter disponibilidade emocional, logo se não as têm, não pode honrar o compromisso de cuidar, zelar deste ser. Embora, muitos de nós relevem, os animais são seres que sentem, tal como nós e isso foi notório durante o período em que convivi com este cão, que se encontrava de dia para dia, cada vez menos enérgico e mais cabisbaixo. Perguntei-me variadíssimas vezes o que teria levado os donos do “Baptista” a abandoná-lo, mas foi-me impossível compreender. Infelizmente, são cada vez mais os “Baptistas” que por aí vagueam e isso entristece-me. Afinal, de que matéria somos feitos?! Sinceramente, quero acreditar que ainda somos capazes de inverter este rumo!

Pretendo ainda aproveitar para expressar o meu agradecimento público a quem se interessou genuinamente em solucionar a situação do dito cão, demonstrando disponibilidade, empenho e por isso, em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Rodrigo Trancoso por ter bom coração, visto que escutou e tentou fazer aquilo que estava ao seu alcance. A política necessita de mais pessoas assim, empáticas, que olhem para o outro e não só para o seu umbigo! À Sra. Andreia Gouveia do JPP , o meu muito obrigado porque desde o primeiro contacto mostrou-se disponível, pareceu-me preocupada e manteve sempre um tom cordial, mesmo perante a minha insistência e persistência. Por último, parabenizar a Câmara Municipal de Santa Cruz, por, mesmo que tardiamente, terem demonstrado que se preocupam com os animais e os seus munícipes!

Finalmente, bora lá ganharmos consciência cívica e paramos de criar problemas para que os que a têm, resolverem?! Cabe a cada um de nós, findar, colocar um ponto final na questão do abandono dos animais! E não se esqueçam que todos podemos fazer a diferença! Quanto, ao “Baptista”, não tarda, vou fazer-lhe uma visita porque o devido é prometido, quero continuar a seguir-lhe o rasto, até estar integrado num lar, doce lar!