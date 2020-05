Meu Caro Paulo Neves.

Permita-me, que o cumprimente pelo seu excelente artigo no DN. Além de uma lufada de ar fresco, para mim, funcionou como um «bálsamo espiritual».

Realmente, sentir a preocupação, de alguns, de festejar o 25 de Abril, com pretextos bem rebuscados e com muitas desculpas esfarrapadas para o concretizar, ver um conjunto de gente sem vergonha, alguns tontos, muitos pseudo «proprietários» do fenómeno e da data, superiormente representados pela figura, patética, do Presidente do Parlamento, agarrados e desesperados a um cravo vermelho, como bóia, como se disso dependesse a salvação nacional e universal, foi no mínimo revoltante.

É que, nessa mesma data, o país, a Europa, a Humanidade, vive uma situação em que morrem, diariamente, uma quantidade de pessoas, de forma anormal e muitos outros estão perante a incerteza, diária, da sua sobrevivência e que ao contrário dos foliões, que têm a sua remuneração assegurada e garantida, nem sabem como se vão alimentar e dar sustento aos filhos, e que para estes festejadores, é com certeza, um assunto perfeitamente secundário, banal e menor.

Tendo o 25 de Abril passado por mim, num momento em que servia o Exército português, agora, ter de passar por isto, não deixa de ser uma grande tristeza, além de me suscitar toda uma série de questões!

Mas, ainda não era tudo, «a cereja no topo do bolo» das ditas festividades, estava reservada para o final. Algumas figuras, que era suposto, serem e se comportarem como referências e exemplos sociais, a distribuir sacos com comida, como se fossem prémios ou troféus, a vencedores de um qualquer torneio desportivo, com o devido respeito por estes, a seres humanos com fome. Baixo e degradante!

Perdoe-me a sinceridade, fiquei enojado e acima de tudo envergonhado!

Gostei e retive, particularmente, os seus conceitos de Bom senso, Bom gosto, e Estética Política, bem como, os admiráveis e excelentes exemplos que escolheu para os sustentar.

Entretanto, e enquanto procurava a melhor maneira para terminar a minha carta, nas notícias, que a todo o momento, nos vão entrando e bombardeando, digitalmente, leio dois títulos, que nem de propósito.

...... Costa bate todos os recordes ...... Sondagem : Não há crise que prejudique Marcelo ......

Perante isto, concluo:

1) Não estou preparado para a imunidade de grupo

2) Só me resta continuar confinado em casa

3) Se tiver de sair, só de máscara e com muito distanciamento social

Afectuoso abraço do