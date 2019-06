Líderes, apenas diga, a verdade

Políticos do mundo, Alegra-te por você ainda pode contar mentiras durante as eleições.

O Supremo Tribunal da Grã-Bretanha rejeitou o caso contra o provável primeiro-ministro Boris Johnson. Durante uma recente eleição, ele alegou que a retirada da União Européia economizaria 350 milhões de libras (US $ 400 milhões). A figura foi desafiada por sua oposição na época e posteriormente em uma ação legal. A ação foi aparentemente “politicamente motivada e vexatória”, uma ocorrência incomum em qualquer eleição honesta.

A preocupação real é quão honestos são os políticos, e especialmente os políticos em perspectiva, durante as eleições. Não se trata apenas de beijar bebês, apertar a mão de pessoas com quem você nunca mais falará ou do dinheiro prometido a eleitorados marginais, mas dos temas que propõem, melhor educação, menos pobreza, liberdade das drogas e, em alguns países, a própria liberdade. Essas são as coisas que todos querem e, no entanto, ninguém consegue entregá-las apesar de muitas tentativas honestas. Talvez os políticos devam apenas prometer o que podem realmente oferecer.

Uma mudança relativamente recente tem sido o surgimento de notícias falsas e ataques à liberdade de imprensa. Se a verdade não é conhecida como mostra a descrição do massacre da Praça da Paz Celestial como “justificável” pelo governo chinês, então desaparece na névoa dos tempos. Houve muitas tentativas de remover ou pelo menos limpar a história, mesmo com algumas pessoas afirmando que os horrores do Holocausto não ocorreram. Felizmente, ainda há pessoas que contam as histórias verdadeiras, mesmo que o custo seja de suas próprias vidas.

Todos nós precisamos dizer a verdade, mas especialmente os nossos líderes.

Dennis Fitzgerald