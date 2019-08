Lenda é uma figura real ou imaginária, que está associada a um assunto real ou imaginário e que perdura durante muitos séculos na memória colectiva: Regional, Nacional ou Mundial.

A atribuição do prémio: “Marca Leyenda” no final de Julho/2019 pelo conceituado Jornal Desportivo Marca ao CRISTIANO RONALDO, foi real estando associada a outra realidade, que é o Fute bol, actividade desempenhada pelo Melhor dos Melhores, nomeadamente no Real Madrid ao longo de 9 épocas, durante as quais bateu vários recordes, sendo de salientar a marcação de 450 golos ao serviço dos Merengues.

“Cristiano Lenda. A vida é um sonho quando lutas por eles...Parabéns minha vida” - dedicou-lhe a Namorada GEORGINA RODRÍGUEZ.

Vou sintetizar em 2 quadras a interpretação a 2 momentos inesquecíveis.

I

A vida faz sentido quando nos destacamos pelo nosso valor!

E como consequência se recebe um prémio ou uma prenda!

Porque mais importante do que o simbolismo do mesmo!

É o valor que possuímos para sermos distinguido por: Lenda!

II

“A vida é um sonho quando lutas por eles...Parabéns minha vida”!

É maravilhosa a dedicatória dessa esmerada e apaixonada Menina!

Que garante à(o)s: Cristianinho! Eva! Mateo! Alana e CRISTIANO!

A estabilidade Familiar que é concedida pela Senhorita: GEORGINA!

Parabéns CRISTIANO RONALDO!

Ilídio Martins