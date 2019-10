Lei nova e Saúde velha

A nova Lei de Bases da Saúde, à medida das ambições ideológicas de esquerda da geringonça em ano de eleições, nada traz de positivo ao SNS. Melhorar a produtividade do SNS obriga antes de mais a melhorar a gestão dos recursos atuais e para isso são necessários gestores devidamente qualificados, sujeitos a seleção rigorosa comprovando as suas qualificações por entidade independente e não “burocratas” escolhidos por conveniências políticas ou outras de quem governa, mais médicos e enfermeiros, o que implica mais e melhor investimento. Os defensores de um SNS 100% público insistem no eufemismo do “tendencialmente gratuito” coisa que nunca foi não é nem nunca será, antes pelo contrário. O SNS só é gratuito para utilizadores cujos descontos para a saúde são mínimos ou nulos. Quanto maior é a retribuição auferida maior é o desconto para o SNS e são esses descontos juntamente com os impostos pagos pelos mesmos que pagam a tal “gratuidade”. Na sua cruzada ideológica e sectária contra o que designam como a “mercantilização da saúde privada”, usam a argumentação absurda de que o OE não deveria comparticipar as despesas de saúde de quem recorre a Instituições de Saúde Privadas (ISP). Seria no mínimo bizarro que os utentes das ISP que são quem mais desconta para o SNS, que pagam por si e pelos que pouco ou nada descontam, não tivessem direito a que as suas despesas com a saúde fossem parcialmente pagas pelo SNS. Alegam ainda que as ISP não deveriam reenviar para o SNS os casos de saúde mais problemáticos e mais caros, então porquê? Se esses utentes descontaram para o SNS não têm direito a usufruir do mesmo? Se por hipótese todas as instituições de saúde privadas fechassem seria o caos total no SNS. Estabelecer regras rigorosas e transparentes para as comparticipações de quem utiliza as ISP, a devida articulação entre público e privado para que se complementem e possam servir cada vez melhor os utentes. Depois que cada um escolha conforme a sua “ideologia”.

