Layoff só para encher os bolsos aos tubarões

Sou a favor que se ajude as pequenas e médias empresas, seja através do layoff, ou outros tipos de apoios que salvaguardem postos de trabalho, sendo estes instrumentos, verdadeiros catalisadores para o alavancar da nossa economia, no entanto, acho absolutamente execrável e de um oportunismo atroz, as grandes empresas da nossa praça, que toda a gente sabe quem são, que acumulam fortunas incalculáveis recorrerem ao layoff, ou ainda mandam funcionários para o meio da rua, quando sempre facturaram milhões de euros, agora aproveitam-se desta crise para lucrar com a desgraça dos outros! Estes senhores vivem na luxúria a conduzir os seus grandes carrões, enquanto os seus funcionários vivem na penúria, com ordenados miseráveis e se quiserem ter um carrinho, tem de ser um ferro velho e a pagar às prestações, esta gente devia ter vergonha na cara, de virem para a comunicação social se fazerem de coitadinhos, pois com os lucros que estas empresas fazem, têm capacidade para aguentar todos os funcionários e se for preciso ainda aumentá-los! Mas quem paga sempre é a raia miúda, porque estes tubarões só pensam em encher os bolsos e não vão deixar de comer o seu caviar para ajudar realmente quem dá o litro por eles! Quem devia de ir para lay off era estes senhores que são donos de meia ilha que não se perdia nada, porque estes empresários finos não sabem o que é trabalhar só sabem é mandar e gozar de quem trabalha!