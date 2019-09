Laurissilva e Eleições Regionais

Um promete uma estrada que atravessa o coração da Floresta Laurissilva (Quer, Pode e Manda!). O outro promete voltar a colocar o gado nas serras, onde eventualmente vão exterminar as plantas endémicas (tudo por uns votos extra de um grupo que não soube encontrar outro tipo de hobbie).

De tanta “porrada” que a Laurissilva vai levar nestes anos (e contando com a que tem levado já!) ela vai desaparecer para sempre (é só o Património Mundial Natural da UNESCO, pouca coisa...). Vai restar a erosão e o betão (e alcatrão também, nesta altura já esburacado).

O turista não vem à Madeira procurar a vida nocturna, mas sim para vislumbrar a beleza da Floresta (única no Mundo).

Ah! As viagens são caras para aqui. Logo, nessa altura, qual a diferença entre a Madeira e as Canárias (como alguém com muita razão disse)? As viagens para as Canárias são mais baratas, logo vamos perder a galinha de ovos de ouro... o turismo...

Isto sem referir o maior risco de incêndios e aluviões violentos, como infelizmente já vivemos.

Mas a memória é curta.

Por isso madeirenses (povo) abram os olhos e não chorem quando for tarde.

Cuidem da nossa casa.

Floresta + Povo Responsável = Madeira sustentável e habitável

S.R.