Aproveitando a recente ação realizada pela fiscalização da Câmara Municipal do Funchal a vários estabelecimentos de restauração na cidade, a qual eu aplaudo, eu venho colocar a seguinte questão: Como é possível o Largo do Poço, junto ao museu da Casa da Luz, que sempre e toda a vida foi um local público, ter sido completamente anexado ao Restaurante O Almirante, e vedado todo o seu acesso à população?? Este para mim é o caso mais flagrante do que é o abuso do domínio público, pois este privado saqueou completamente este espaço que era da cidade e de todos nós, e fez dele a sua esplanada privada, e nós perguntamos, como é possível isto??? Como é que uma autarquia permite que este empresário tome conta de uma praceta da cidade? As pessoas que estão à frente deste pelouro, devem repor esta legalidade o mais rápido possível, e devolver o Largo do Poço à cidade do Funchal, pois esta situação é escandalosa e inadmissível!