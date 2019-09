Lar da Bela Vista

O assunto que me fez enviar o presente email é a falta de funcionários para escala de serviço.

Somos 88 funcionárias (os) , contando com assistentes operacionais e copeiras. A maioria já tem perto de 60 anos ou mais, umas à espera da reforma. Este pessoal é dividido por três turnos: manhãs , tardes e noites, Mesmo assim temos que fazer turnos seguidos, manhãs e tardes (14h seguidas) e tarde e noite (17 h seguidas ) e ainda duas noites seguidas. Ainda somos solicitadas para trabalhar as folgas e foi pedido a algumas funcionárias para adiarem as férias. Como vê não temos mãos a medir, a nossa vida social e familiar está comprometida com o trabalho, devido a estes fatores. Tendo em conta que temos colegas de atestado, devido a não aguentarem esta pressão, outras de férias, o numero de pessoal diminui, o que nos leva a fazer os turnos mencionados. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas a situação só tende a piorar. Se não abre concurso para admissão de pessoal , não sei o que vai ser dos funcionários que estão a trabalhar nesta situação. Vão aparecer mais atestados por desgaste físico e psicológico.

M.C.