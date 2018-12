Sinto-me indignada quando vejo que, desde jovens, alguns daqueles que serão os decisores de amanhã tudo fazem para explorar o próximo sem dó nem piedade.

Vem isto a propósito dos meninos que organizaram o baile de finalistas do Liceu, esta sexta-feira no Instituto do Vinho. Foi vergonhoso o que fizeram, deixando pessoas à porta com bilhete comprado e que apenas queiram divertir-se. No acto de venda de bilhetes nunca disseram que a festa era só para maiores de 16 anos. Nunca disseram que era obrigatório a amostragem do cartão de cidadão à entrada. Nunca disseram nada que não fosse “são 13 euros”. Depois da venda antecipada é que inventaram regras. Lamentável.

Nós que pagamos bilhete e ficamos à porta, nós que nos arranjamos para viver uma noite inesquecível e vivemos um pesadelo durante horas, nós que acabamos por ter que arranjar forma de ser felizes sem ser na festa onde queríamos estar, não nos esquecemos do que nos fizeram. Como brincaram com os nossos sonhos e expectativas apetece-nos continuar a jogar. Devolver o dinheiro foi o mínimo que fizeram a quem reclamou. Mas isso não é tudo. Peçam desculpas públicas enquanto não vos obrigam a ser responsabilizados por estas aldrabices.