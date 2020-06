Lágrimas de Tristeza versus Lágrimas de Alegria

São assim os dias que vivenciamos, alguns ainda em confinamento. Talvez por esse motivo nos encontrem mais sensíveis. Quem não chorou e ainda se comove com o caso da morte da pequena Valentina? Em silêncio acompanhámos alguns dos acontecimentos, rezámos para que a menina aparecesse. Tocou-me particularmente este caso porque tenho uma neta com a mesma idade. A incredibilidade quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o pai e a madrasta, que se viriam a confirmar. Acredito na reabilitação do ser humano. Assisti a processos de transformação incríveis. O futuro a Deus pertence e não me compete, de todo, julgar.

Entretanto foi-me concedida uma grande alegria. Poder visitar a minha amiga centenária no lar onde se encontra. Claro que com todas as medidas de segurança. Seriam unicamente 15 minutos. Ainda que falasse várias vezes via Whatsapp com imagem, não era a mesma coisa. Constituía mais um passo para alguém que com o braço lesionado com gesso não podendo sair do quarto, para seu bem, era assim um sinal de esperança. Não sem antes ter desinfetado as mãos, colocado a máscara e respondido a algumas questões entreguei um saco com alguns doces, de que tanto gosta, também um desenho feito pela minha neta. Mais tarde ser-lhe-ia entregue. Sentei-me no jardim num cadeirão em frente a uma porta de vidro. Do outro lado do vidro encontrava-se uma cadeira. Foram buscar a minha amiga que veio em cadeira de rodas, feliz por eu estar ali, com bom aspeto. A nossa conversa foi via telemóvel no sentido de poder ouvir. O seu primeiro comentário foi para a Valentina. Não tinha conseguido dormir toda a noite. Tive de procurar forças para de algum modo desmontar a situação e criar alternativas. Disse-lhe que não podia mudar a situação. A Valentina já se encontrava no Céu. Podia unicamente rezar por ela e pela família. Pedi-lhe que procurasse não ver mais notícias sobre o caso. Sugeri, uma vez que nos encontrávamos no dia 12 de maio, que visse na televisão a procissão das velas do Santuário de Fátima e no dia seguinte de manhã a missa e o regresso da imagem de Nossa Senhora à Capelinha, aproveitando para rezar pela menina. Ficou contente com a notícia. Depois queixou-se do braço com o gesso que incomodava. Claro que sim, anuí. “Mas pense que o pior já passou e está quase curada. Lembre-se do copo meio cheio e do copo meio vazio”. Sorriu, agora, queria saber novidades da família já mais animada e a conversa fluiu alegre com histórias da minha neta. Era tempo de partir. Já tinha sido muito bom. Despedimo-nos com muitos adeus e beijinhos por de trás do vidro. Saí algo cansada de emoção. Chuviscava. Ainda assim, decidi aproveitar a oportunidade e ir dar um passeio à beira-rio, que já não via desde o início do período de confinamento. Será que conseguia? Vamos em frente! Há tanto tempo a sonhar com o rio e agora não aproveito? Atravessei a ponte pedestre e encontrei-me em frente ao rio, com o tempo cinzento, muito ventoso, frio. Mas havia maré cheia. Até cheirava a maresia. E tinha pequenas ondas. Que alegria! Caminhei durante uma hora. Ver a ponte, o Cristo-Rei, o horizonte e deixar de lado o confinamento. Graças a Deus! O sol até apareceu entre as nuvens muito envergonhado. Era, tão somente, um olá, no sentido de me recriar a esperança em dias vindouros.

Regressei a casa. Um dos meus filhos telefonou-me e, veio a minha casa para contar e saber as novidades. Recordei-lhe, que às 21h30, transmitiriam a procissão das velas da Capelinha de Nossa Senhora de Fátima. Perguntou-me, se me encontrava triste, por não poder participar nas cerimónias. Claro que sim, respondi. Mas estou conformada. Há uma ano chorei lágrimas de alegria. Espero sentir o mesmo, ainda que desta vez, seja através dos diferentes meios de comunicação.

Coloquei uma vela acesa à janela, fui buscar o rosário e o telemóvel. Liguei a televisão. Estava preparada para participar com o coração na cerimónia. A certa altura o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, referiu, segundo o meu entendimento reteve, que desta vez ao abrir as portas do Santuário, a Virgem Maria saia desta vez como peregrina para nossas casas, tal como tinha feito aquando da visita à sua prima Santa Isabel. Referiu ainda que Nossa Senhora ouve as nossas lamentações, chorará connosco, sofrerá com os nossos sofrimentos. Acrescentou que a nossa Mãe do Céu, nos ajuda a olhar em frente, sendo a nossa companhia nestes dias difíceis, e recomeçar com um olhar renovador e esperançado, num momento em que sentimos o chão, a qualquer momento a fugir debaixo dos nossos pés. Deu ênfase à importância da família enquanto suporte. Tocou-me muito quando se referiu a uma frase da Jacintinha: “Não vês tanta estrada, tantos caminhos e tanta gente com fome e a não ter nada para comer”? Agradeceu esta peregrinação interior em que a Virgem leva luz, esperança e a paz de Cristo, a nossas casas e aos nossos corações. Acrescentou que regressaríamos ao Santuário, todos juntos, em ação de graças para Lhe cantar: “Aqui vimos Mãe querida consagrar-te o nosso amor”! Concluo solicitando à Virgem Maria que receba como flores, como pérolas, como uma grande prova de amor e de respeito, o sacrifício que todos fizemos face a não termos participado fisicamente nas cerimónias no recinto, agora vazio, no Santuário de Fátima. E várias lágrimas rolaram pelo meu rosto, desta vez, de tristeza, por não poder participar, sobretudo, porque me fez constatar in loco o enorme peso que um vírus provoca em tudo o mundo. Neste mesmo recinto, em 2017, o Papa Francisco exclamou: “Temos Mãe”! E hoje, num tweet, referia: “Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário, mostra-nos a força do teu manto protetor. Dos teus braços virão a esperança e a paz de que tanto precisamos”.