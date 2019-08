Ladrões no Caniçal

Oh Caniçal, Caniçal pareces uma traineira a naufragar. Eras um cantinho do céu, terra solarenga de gente do mar, muito pacata e humilde.

Terra de bom peixe e de lapas fresquinhas. No que te tornaste! Hoje és uma vila onde tudo de mau acontece. Assaltos às casas de pessoas indefesas e idosas, assaltos a bares restaurantes e a tantas lojas comerciais.

Vai longa a noite, e de repente aparece “ O Gang do Caixa” donos de isto tudo a roubarem caixas registadoras, pensões das velhinhas, facturarem de repente milhares de euros. Até carros assaltam ao seu belo prazer para preparem a estratégia para os futuros assaltos do “Caixa e seu Gang”.

É vê-los a espreitar os velhinhos a levantar o cheque da reforma nos correios.

Cúmulo dos cúmulos, assaltaram por duas vezes num espaço de quatro dias o único banco existente nesta vila pitoresca.

Oh Caniçal, Caniçal és uma terra sem Rei nem Rock, o que já foste e no que te tornaste.

Autêntico Far West, terra de pânico generalizado, já pareces a Venezuela. Toda a gente a meter grades nas janelas, a reforçar as portas com fechaduras blindadas. As pessoas já nem saem de casa com medo de serem assaltadas. Até as próprias férias, as pessoas desmarcaram para proteger os seus bens.

À noite ninguém consegue dormir, sempre em alerta se serão o próximo alvo do “Caixa e seu Gang”.

Que vergonha Caniçal. E agora? Que fazemos? Estamos com medo!

Onde andam as entidades que nos representam? Junta de freguesia, câmara municipal e até todos os partidos da oposição.

Onde andam as forças de segurança que nos deviam defender, PSP E GNR?

Para toda a Madeira saber, não passa nenhum carro patrulha da PSP no Caniçal à noite desde a altura dos Descobrimentos.

Isto é um SOS, defendam-nos por favor antes que algo de mais grave aconteça.