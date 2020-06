Juventude irresponsável

Têm-se vindo a verificar por parte dos mais jovens, de uma autêntica falta, não de cuidado, mas sim, de uma autêntica falta de respeito, em especial, para com a população com mais idade, que se tem sabido e vindo a resguardar-se, devido à pandemia da COVID-19, e, seguindo, com o devido cuidado, as recomendações emanadas, da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Mas, infelizmente, devido, à irreverência, por parte de alguns jovens, que se julgam e estão convencidos, que, não lhes pode acontecer, a eles e poderem não ficarem infectados, com este terrível e mortífero vírus e que nada lhes pode acontecer, não deixam de fazer, festas e mais festas, ilegais, com concentrações e ajuntamento de centenas de pessoas, em especial, sem qualquer protecção, (as máscaras), que possam salvaguardar a saúde pública, isto é, a dos outros. As “festas”, têm acontecido, quer em plenas, zonas das Docas em Lisboa, quer, junto à praia de Carcavelos, como aconteceu neste último fim-de-semana e noutros locais, por todo o País. Pelo menos em locais que tenha tido conhecimento, provavelmente tem vindo a acontecer noutros locais.Haja mais respeito e porque não mais cuidado, não decerto por eles, mas para com os outros. Que o Governo, venha a criar mais medidas...e, essas sejam mais severas.

Mário Silva Jesus