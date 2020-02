Justiceiro ou malfeitor?

As declarações da mãe do protagonista da recente cena de pancadaria em frente à discoteca “Vespas”, numa tentativa de “atirar areia aos olhos”, são de uma falta de consciência tremenda:

1 - O justiceiro com “tendência para sair em auxílio dos amigos” deveria saber que nunca se agride ninguém que se encontre em posição de rendição ou inconsciente.

2 - Ser mero espectador de cenas “pouco dignas” de violência não torna ninguém “covarde”. Demonstra integridade e equilíbrio emocional de quem opta por manter distância de segurança.

3 - Filmar o sucedido não é ser “covarde”. O vídeo serve para o menino com “um coração enorme” arcar com as consequências da sua valentia.

4 - Os “espaços noturnos deveriam ter outro horário de encerramento” ou o menino deveria ter regras e hora marcada para chegar a casa ser uma delas?

É caso para dizer que “a emenda saiu-lhe pior do que o soneto...”