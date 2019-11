Justiça da irmandade

Hoje ouvi um comentador falar da diferença de tratamento da Justiça em Portugal em relação ao Pinóquio e no Brasil em relação ao Lula. Procurando concluir que a Justiça no Brasil atinge os seus

objetivos enquanto em Portugal não o faz. Daí a situação do Lula em relação ao Pinóquio.

Este comentador até criticou o Ivo Rosa o Einstein da Justiça Portuguesa, inventado por ninguém em lado nenhum.

E teceu teorias despudoradas sobre o Lula, que parece ser na boca do dito comentador um cidadão exemplar se comparado com o Pinóquio.

Não sei se esta leitura tem algo a ver com o bloco de esquerda e com as tentativas que o mesmo faz de tudo fazer em relação a denegrir o Bolsonaro.

Para mim embora a Justiça por aqui esteja pelas ruas da amargura. No Brasil nada tem de rosas. Já todos se esqueceram que o filho do Lula que começou por ser tratador de animais num Zoo Brasileiro é hoje um grande latifundiário e o proprietário do maior frigorífico do Brasil. É por estas e por outras que a esquerda

portuguesa não vai longe. Tudo brinca ao faz de conta e o desinteresse dos Portugueses aumenta com uma abstenção superior a 50% emboram sejam muitas as leituras, até de órgãos judiciais que procuram camuflar

a verdade. E escolhas só o diabo o pode fazer.

Jorge Pote