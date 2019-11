Morreu o poeta, compositor, cantor, pensador e político.

Tive a dita e a sorte de assistir a uma sessão musical, em Paris, onde actuaram Zeca Afonso, Francisco Fanhais e José Mário Branco. Já conhecia as suas vozes e nesse dia conheci-os pessoalmente. Não sei precisar o dia, só sei que foi após o 16 de Março e antes do 25 de Abril de 1974. Esta é uma recordação que guardo carinhosamente no cérebro e no coração.

Entre nós ainda vivem connosco alguns desses artistas lutadores contra o poder ditatorial, enfrentando a PIDE, a CENSURA e opondo-se à GUERRA COLONIAL. Além de outros que têm sido referidos na Comunicação Social, convém não esquecer que Sérgio Godinho ainda está entre nós a encantar-nos com as suas canções e Luís Cília, autor da canção O DESERTOR e DIA DE FESTA, preconizando o fim da ditadura. Este continua em França a produzir músicas para filmes.

Com o 25 de Abril, o fim da PIDE e da Censura, José Mário Branco volta para Portugal com as suas músicas e canções. Integra a UDP e coloca a música e a voz ao serviço da política com o Grupo de Acção Cultural - GAC. “ Se houver senhores que tenham dores de cotovelo e lhes eriçar o pêlo de ver a malta a cantar... canta mais alto só pra os incomodar”.

Acabou o GAC, mas a voz e o talento continuaram a actuar. E quando ele quis publicar o disco com grandes canções que hão-de perdurar no tempo e na memória de muitos de nós, as editoras recusaram-se a fazê-lo. A burguesia portuguesa, parasita e anti-patriótica, só quer músicas pimba para alienar o povo e manobrá-lo como bem entende.

José Mário Branco convidou os seus admiradores que assistiam aos concertos a adiantarem o dinheiro necessário para um disco que ainda não tinha sido produzido. Ouvi-o da sua boca, no dia da sua morte, numa gravação que ficou para memória futura. E muitos responderam ao seu apelo e assim houve dinheiro para sair o SER SOLIDÀRIO e o FMI.

Morreu JOSÈ MÀRIO BRANCO. Tenho a certeza que não deixou contas bancárias nos paraísos fiscais, mas deixou-nos músicas, canções, mensagens poderosas, universais e imemoriais.

Descansa em paz, camarada JOSÉ MÁRIO BRANCO.