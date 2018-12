Jornais e jornalistas ameaçados

‘Ler jornais é aprender mais’, disse-me o meu pai, semeando-me o grato prazer pela imprensa.

Conseguiu. Quem escreve artigos de opinião para o espaço dos leitores deve comprar diariamente titulo(s). Manifesto tristeza ao verificar que nos transportes públicos não encontro jovens a ler jornais/revistas. Como inverter isto e lhes suscitar interesses? Porventura, dar-lhes espaço. Merecem. Poderia ser de âmbito cultural, vendo os seus autores os trabalhos publicados. O jornalismo tem de continuar a existir, para cumprir a sua nobre missão numa sociedade que se pretende democrática, noticiando com pluralidade, isenção, rigor e credibilidade. Não às noticias falsas! Há uma situação de emergência real na imprensa. Urge descobrir medidas que a possam reerguer duma crise prolongada que é preciso estancar. Como? Quais? A reposição do porte pago para a imprensa regional, útil e valiosa, será uma boa alavanca. As instituições públicas deveriam fazer constar nos seus orçamentos receitas para assinaturas de jornais/revistas, nomeadamente as escolas, incentivando os alunos para o gosto da leitura. Benefícios fiscais para os títulos, com regras apertadas e fiscalizadas, não podendo significar compensações à posteriori... O jornalismo só tem poder real, como contrapoder.

Os garimpeiros da Google, Apple, Facebook e Amazon, não podem continuar a piratear (leia-se

roubar) o que fazem os jornalistas - gratuitamente(!). Querem notícias? Paguem!!

Não se pode discutir boa informação e bons jornalistas, quando estes não auferem remuneração condigna.

‘Jornalista: profissão ameaçada’, é um notável livro de Felisbela Lopes, com chancela da Althêia Editores. A ler e estudar.