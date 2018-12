Jogo de júniores Marítimo/Madeira SAD

Não posso deixar passar em branco o que aconteceu com a arbitragem entre o jogo de juniores que opunha as equipas do Marítimo e do Madeira SAD, no pavilhão do Marítimo, no dia 9 de Dezembro de 2018, às 13h30, jogo de andebol. Dita o regulamento (que não foi escrito, nem aprovado por mim) da Federação Portuguesa de andebol, a seguinte regra: REGRA 17 OS ÁRBITROS17: Cada jogo será dirigido por dois árbitros com igual autoridade. São assistidos por um cronometrista e um secretário (vulgo oficiais de mesa) Comentário: De acordo com o relatório de jogo o árbitro nomeado, de acordo com a sua ficha técnica é oficial/técnico e atleta do MADEIRA SAD, mas não é árbitro. Conclui-se que o jogo não cumpriu com as regras definidas, uma vez que não tinha nenhum árbitro, mas apenas 2 oficiais, sendo um deles o da mesa/cronometrista. Para além de não ser árbitro, era apenas um, e como se sabe, num jogo de andebol, ainda mais da categoria em questão (não estamos a falar de Bambis ou de minis) são necessários dois, porque um só árbitro não tem visibilidade do jogo e dos atletas no seu geral, porque tem apenas 2 olhos e o que se passa nas costas dele, ele não consegue ver e como tal não pode avaliar. Acresce o facto ainda de ser atleta do MADEIRA SAD, e como tal é muito difícil ele ser imparcial, o que bem se verificou, essencialmente na 2ª parte do jogo, quando foram para intervalo com uma desvantagem de 4 golos. O suposto árbitro falava com os atletas sobre jogadas e tácticas de jogo; validou um golo quando o jogador estava completamente dentro da área de baliza ; não viu uma falta sobre um atleta que daria vermelho directo face à violência da mesma (mas o atleta aproveitou que ele estava de costas); não marcou falta quando um atleta rematou e sofreu um toque na mão (o próprio treinador do MADEIRA SAD comentou com ele a falta não marcada, e ele pediu desculpa porque não viu), tal como não viu muitas coisas. Não responsabilizo o árbitro por estas falhas, porque muito fez ele para a posição incómoda em que foi colocado. Se não há árbitros, não há jogos, e toda esta situação é da inteira responsabilidade da Associação de Andebol, sendo que este jogo deveria corretamente ser anulado, por falta de cumprimento das regras básicas. Na ausência de árbitros, o jogo teria que ser realizado com “árbitros de recurso”, tais como um jogador de cada equipa (sim porque na assistência também tinha jogadores do Marítimo, tantos seniores, como veteranos), ou um oficial de cada equipa que reúnam conhecimentos e condições para o efeito.