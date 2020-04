Pela primeira vez na história da Humanidade as valentes, corajosas e fartas da Guerra Colonial, as Forças Armadas fazem um golpe de Estado para impor a democracia. Foi obra inédita.

Nasceu o 25 de Abril. Fala-se cada vez menos de Novembro de 1975, sendo esta a data do regime actual. Se quem nos governa fosse capaz de dar a cara festejaria o golpe do 25 de Novembro em vez do 25 de Abril e reconhecia que naquele dia o Povo não saiu à rua mas reinou o silêncio do estado de sítio.

Magnates, direitistas e democratas burgueses rejubilaram. Os militares fiéis ao Povo foram encarcerados e os pobres entenderam que chegara ao fim o seu tempo de liberdade. Jamais se apagará o 25 de Abril que existiu e deixou sementes para todo o sempre...