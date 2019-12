Quando foram buscar este Juiz certamente para trás, muito para trás do sol posto, o mesmo veio ocupar o 2° lugar de grande Juiz de instrução criminal com o Dr. Carlos Alexandre, tendo havido até um concurso para este homem poder desenvolver as suas préclaras competências.

Era ele o esperado D. Sebastião da Justiça, ou para quem goste mais de tempos mais modernos, o 007 da mesma.

Até o nosso Pinóquio sempre tão mal disposto quando era ouvido pelo Dr. Carlos Alexandre, fica agora passadas horas de interrogatório com Ivo Rosa, radiante com a forma como tudo corre e é interrogado pelo dito Ivo Rosa.

Não sei qual foi a cartilha por onde Ivo Rosa aprendeu direito criminal mas ouvi dizer que o Ministério Público já vai em dez decisões ganhas a Ivo Rosa. Creio que é um rácio que nos leva a pensar nos custos que importam a contratação de uma pessoa que dá mais na ferradura que no cravo e, sendo este país um país pobre e com tantas carências ao nível da Justiça, como se pode ter tanta gente a trabalhar para minorar os prejuízos deste macro Juiz.

Não digo que se volte aos tempo do Nascimento Rodrigues e da sua decisão como Presidente do S T J de proibir a publicidade de conversas telefónicas ente Pinóquio e Vara, que segundo o Procurador que as apreciou, eram por si só, tidas por um crime contra o estado.

Mas como eu ia dizendo. O Sr .Nascimento Rodrigues mandou cortar do processo a transcrição dessas chamadas, facto que ocorreu à letra pela remoção à tesourada das partes que continham as transcrições desses crimes.

Uma decisão insólita que como a do Nascimento Rodrigues nunca pensei possível num estado de direito como o nosso.

Mas infelizmente tudo é possível neste País em que o cidadão paga ordenados megalómanos aos magistrados como eu vejo pelos processos que em meu nome correm em Tribunal e de que vos vou dando conhecimento.