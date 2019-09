Investir na Educação

Um dia destes por ocasião do aniversário de uma escola pública, disse o presidente do GR, que o investimento na educação será uma prioridade.

Só que ele não teve a coragem de dizer que o investimento na educação que se faz por cá contrariando o que seria natural, é no ensino privado. O ano passado o apoio financeiro era de 25 milhões de euros por ano que entretanto teve um aumento de 20% passando para 30 milhões por ano. Há dias ficamos a saber que o ensino privado ia receber mais um bolo de 17 milhões e meio de euros. Julgo que a maioria dos habitantes desta terra tem a noção de que a gestão laranja dos dinheiros públicos é vergonhosa, criminosa, ruinosa e danosa. Aqueles que querem o ensino privado devem pagar o seu financiamento e porque razão os ditos tesos além das despesas que têm com os seus filhos no ensino público ainda têm de pagar o ensino privado através dos seus impostos.

O ensino não pode ser um negócio de mercearia.

Encerram escolas públicas, põem docentes no desemprego e derretem imenso dinheiro no ensino privado que a meu ver não tem qualquer credibilidade.

Quem avalia a qualidade do ensino privado nesta ilha? Quem faz a avaliação dos docentes do ensino privado? Quem faz o controlo da gestão dos dinheiros públicos atribuídos ao ensino privado. Que mais valia traz aos jovens o ensino privado? A quem interessou ou interessa a regionalização do ensino nesta terra?

O secretário regional da educação não passa de uma nulidade e talvez tivesse competência para ser secretário numa junta de freguesia. A sua principal função é distribuir dinheiros públicos por clubes de futebol e outras modalidades desportivas e também viajar. É vê-lo nos repastos dos clubes tudo à conta dos contribuintes e como tem muito que fazer pela educação é também vê-lo na apresentação dos planteis dos clubes aos seus associados fazendo lembrar os comissários políticos desportivos dos antigos países do Leste da Europa.

Quanto ao ensino público a razão de ser do cargo deste senhor, não mexe uma palha e a falta de organização é generalizada. Creches e pré-escolar com salas sobrelotadas e falta de funcionárias para o devido acompanhamento. As funcionárias que passam o dia inteiro rodeadas de dezenas de crianças de tenra idade, não têm cabeça de ferro e são seres humanos. Partindo do principio que as referidas funcionárias fazem parte do sistema educativo regional o que tem o incompetente do secretário da educação a dizer sobre o facto de várias dezenas de funcionárias terem frequentado um curso para ficarem habilitadas a trabalhar com crianças, por iniciativa do anterior GR e que foram prejudicadas em termos de carreira e remuneração em relação a outras colegas? Há sempre alguém a quem sai a fava. Este secretário está com muita fé numa vitória nas próximas eleições regionais, mas gostava de perguntar quantos milhares de votos é que os laranjas já compraram desde o início do ano? Quantos milhões de euros custaram e que foram suportados pelos impostos de todos nós?