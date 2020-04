Intocável ou não

A Natureza tem vindo a dar sinais de inquietação como sejam os maremotos ocorridos recentemente na nossa costa, temperaturas recorde no inverno e mais recentemente chegou e parece para ficar por tempo indeterminado o terramoto chamado Covid-19, que a todos nós nos tem influenciado, suspendendo rotinas, disseminando apreensão e pânico!

Mas onde eu quero tocar, e como está muito em voga ‘momentos excecionais medidas excecionais`, as medidas tomadas para o estado de emergência que o País atravessa são adequadas mas não suficientes, havendo uma que gostaria a sua implementação, sabendo ser muito sensível e não vislumbrando por quem nos governa (regional, nacional) ter CORAGEM política para o fazer, a redução dos vencimentos no sector público para aqueles que não estão na linha da frente desta guerra e com horários reduzidos ou mesmo em teletrabalho e que usufruem salários muitos acima da média (Ministros, secretários, deputados, nomeados, etc.), para além da medida ser moralmente justa e responsável mostrando solidariedade por quem os elegeu, porque não basta ser sempre os mesmos a sofrer na pele o sector privado, estes que pagam impostos para a sobrevivência do sector público ficarem á margem da crise. Com esta medida o estado pouparia alguns milhões e se for necessário recorrer ao financiamento será em menor escala para não aumentar ainda mais a nossa dívida pública, sempre me disseram em situação de crise reduzimos as despesas! Terminando como começei na Natureza, esta dá mostra de regressar ás origens com temperaturas normais para época e alguma chuva na costa sul coisa que foi rara no inverno passado.