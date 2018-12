Instituto de Emprego, organize-se

Seria de esperar que o Instituto de Emprego da Madeira fosse um órgão facilitador e promotor de situações de emprego e/ou estágios profissionais sendo que, segundo o mesmo a sua missão consiste “na coordenação e execução da política de emprego na Região Autónoma da Madeira, promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo o desemprego, através da implementação de medidas ativas e de ações de promoção do emprego” (retirado da página oficial do Instituo de Emprego da Madeira).Contudo, no contexto real, a missão deste mesmo órgão, dito promotor de contextos de emprego, fica à quem do esperado. Terminado o Mestrado e feita a minha inscrição no Instituto de Emprego foi informada que seria chamada em tempos futuros para a realização de um estágio profissional. Porém, ao invés de aguardar a divina chamada do respetivo instituto decidi contactar algumas entidades empregadoras que estivessem disponíveis a proporcionar-me esta experiência, sendo que uma Instituição mostrou-se interessada em possibilitar-me um contexto. Como tal, informei-me sobre qual a documentação necessária para dar início ao processo de candidatura ao Programa PROJOVEM. Após reunir os documentos e preencher o formulário de candidatura, dirigi-me ao Instituto de Emprego da Madeira para entregar os mesmos. Qual o espanto, quando a funcionária comunica-me que o formulário que eu havia retirado da página do Instituto já não se encontrava atualizado, estando em período de reformulação. Questionei a mesma pois, o formulário havia sido retirado da página há dois dias úteis do ato de entrega. A entrega do mesmo foi-me negada e, como tal, pedi então o novo formulário para que pudesse preencher.... Qual o meu espanto, novamente? Não havia nenhum outro formulário, ou seja, retirou-se algo sem uma outra versão ter sido formulada e publicada. Desta forma, todo o meu processo ficaria paralisado, à espera que os ilustres membros do Instituto decidissem publicar um novo formulário, ou seja, até que o mesmo fosse publicado, todos os jovens que apresentassem propostas de estágios ficaram privados dada a ausência do documento. Pergunto-me, se um individuo matasse alguém e a lei respetiva a este crime estivesse em fase de reformulação, este seria ilibado pela ausência da mesma? Penso que não.... Contudo, todo o meu processo ficaria isento!Toda esta situação é agravada sabendo que, após o meu processo ser entregue, levaria 45 dias até o mesmo ser possivelmente aprovado sendo que, só depois da aprovação poderei dar início ao meu estágio profissional.... Resta-me saber se as Instituições que estão disponíveis a proporcionar estágios ainda continuarão interessadas... No decorrer de toda esta ginástica para conseguir a aprovação da minha candidatura pelo Instituto, sou ainda surpreendida por uma carta. Nesta foi convocada a comparecer obrigatoriamente numa sessão temática, por outras palavras, numa sessão com o simples intuito de justificar mais uma aparição televisiva, com uma sala preenchida de jovens desempregados. Cúmulo, dos cúmulos, todos os jovens que ali se encontravam presentes foram apelidados de seres apáticos e sem iniciativa. Não serão estes epítetos mais adequados a quem os pronunciou? Chegado o mês de dezembro, a minha candidatura foi aprovada e, tal como referiu um colaborador do Instituto, talvez terei um Natal mais feliz! Resta-me, mais uma vez, esperar que o contrato seja enviado de modo a que a entidade promotora do estágio possa realizar os respetivos procedimentos.Surgem agora algumas questões: O Instituto de Emprego é um órgão facilitador e promotor de contextos de emprego? Será que apoia realmente os jovens que têm iniciativa? Ou estará mais preocupado em realizar Sessões Temáticas alusivas ao empreendedorismo e empregabilidade?