Instinto de sobrevivência

Na verdade e após muitos dias de campanha, o conformismo que se constata, é deveras preocupante e já de si, um problema, porque as pessoas já “não reagem” e se o fazem, é de forma instintiva, assumindo assim, uma posição de vitimização, e de rendição.De certa forma, os partidos, em campanha, sim aproximam-se e conquistam a simpatia, destas pessoas, afagando-os, penetrando no amago, da sua tristeza, e facilmente identificando, um culpado, que ambos identificam como o responsável, por todos os males, pior, disponibilizam, logo uma ajudinha em género ou em numerário: e assim se ganham eleições na Madeira.Falar em programas, discutir compromissos, explicar “como se irá fazer”, tudo isso, agora de nada vale, quando, seria e é, o mais importante: esclarecer as pessoas e lhes dar uma razão para escolher, votando bem, e de forma esclarecida.Nada mudou, e assim, motivos, mais que suficientes para se lutar, persistem.Em breve iremos constatar que tudo permanece, na mesma, na saúde, os mesmos problemas irão persistir, assim como na educação e no social: eles estão já, “online”, o atalaya, o Lar da Bela Vista, as listas de espera, ou de desespero, o pior, as disparidades como se atende o doente na Madeira e no continente envolvendo, as mesmas entidades concessionadas: em breve iremos lembrar o futuro secretário da saúde destas coisinhas. No social estaremos atentos em especial a habitação social, e no social, ao rendimento adequado das pessoas e famílias.Portanto estaremos vigilantes.