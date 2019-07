Inspirações lunares

20 de Julho de 1969, Díli, Timor onde o Sol, logo em nascendo, vê primeiro, e se põe com umas vestes duma beleza extraordinária. A Lua, ciumenta, para não lhe ficar atrás, na sua fase cheia irradiava luminosidade suficiente para ler um livro, o que fazia com frequência quando lá cumpria o serviço militar. Porém, na época, isto tinha um preço. Entre outras privações, a televisão era apenas um sonho e mesmo as notícias chegavam muito atrasadas. Este introito serve para vos dizer que também faço parte daquele número de pessoas que. com muita pena, não viram a chegada do homem ao nosso satélite. Outros viram, mas não acreditaram e ainda hoje consideram esse enorme feito, uma intrujice. E quando pensava já ter dado o meu contributo para esta efeméride, chega-me a informação que segundo as últimas sondagens, o PS está muito perto da maioria absoluta. Ora usando de toda a imparcialidade, é inacreditável como os sondados se esqueçam que as greves tenham mais que duplicado em relação à legislatura anterior que trabalhou com o garrote da troika, da situação no SNS, nos transportes ferroviários, rodoviários e fluviais, nos transportes de matérias perigosas, na Administração Interna, na Justiça, na Educação, enfim, em todos os sectores da governação e para terminar, com a bomba relógio se falarmos da divida pública a bater todos os recordes pela negativa. Com todos estes cenários, não resisto a fazer uma analogia com recurso de novo ao nosso satélite pisado há 50 anos pela primeira vez pelo homem inspirando-o para a imortal frase “Um pequeno passo para o homem um grande salto para a humanidade” e a mim para constatar que enquanto os incrédulos andam com a Lua na cabeça, os sondados andam com a cabeça na Lua.

Jorge Morais