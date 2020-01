Hoje, senti necessidade de vir mostrar a minha indignação, enquanto professora e enquanto cidadã. Estou indignada, pronto! A mulher que agrediu um polícia ficou com a cara desfeita (“o agente usou a força necessária”) ; a que agrediu a juíza ficou presa (a juíza mostrou quem mandava ali). O aluno que agrediu uma professora ficou suspenso por 10 dias??!Olha que ridículo! Ainda é coitadinho ...(a força da professora, como a dos restantes professores, é... ZERO!) É assim que queremos uma sociedade com valores? Tinha de ter um castigo exemplar para mostrar a outros “ coitadinhos” que, na escola’ há hierarquias e que não podem desrespeitar nem os professores, nem outros funcionários. Os professores têm de ter a força do dever de ensinar e, por isso, serem hierarquicamente SUPERIORES. São eles que têm nas mãos, o futuro do País.Há hierarquias na sociedade que têm de ser respeitadas! E não me venham com questões de depressão, disto e daquilo...À falta de educação e de valores, que eu saiba, não se chama depressão . Chama-se falta de educação! Demissão de quem devia educar e não o fez “ casa de pais, escola de FILHOs”. E a quem não TEm educação não se chama deprimido; chama-se canalha. E ao canalha que se esconde atrás da depressão não se chama “ coitadinho”; chama-se velhaco; cobarde; marginal! A Escola não pode perdoar a cobardes e marginais!Quisemos ser professores, pais, amigos porreiros, PSICÓLOGos e..., algumas vezes, demos “ PÉROLAS a porcos”. A ideia de que somos todos iguais, que tem sido passada ao longo dos tempos, está a “ dar os seus frutos”...infelizmente !Aí está a prova de que “quem muito se baixa ...”Não vale a pena deixar passar e imaginar que está tudo bem. Ou até desculpar os pais. Foram eles que falharam...Não imagino como nem porquê ( não os conheço), mas falharam. E o aluno não é coitadinho. É Um marginal!

Licínia Romeira