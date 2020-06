“Indemnizações durante o estado de emergência”

Depois de ler este artigo, acho e tenho a certeza que, os cerca de 258 mil madeirenses deviam, e ficam com o direito, de pedir indemnizações, uns aos outros, ou seja: Cidadãos pedem indemnização a Cidadãos, Cidadãos a Empresas, Cidadãos ao Estado, Cidadãos a Câmaras, Empresas a Cidadãos, Empresas a Empresas, Empresas ao Estado,... Câmaras a Cidadãos, Câmaras a Empresas, Câmaras a Câmaras, Câmaras a Governo Regional,... Governo Regional a Câmaras, Governo Regional a Empresas, Governo Regional ao Estado, Estado a Cidadãos, ... Por aí adiante etc... No fim de contas, X combinações (em análise combinatória, arranjos, deve ser qualquer coisa parecida a isto A n,p = n!/(n - p)!), em que todos pedem e têm direito a indemnizações de todos! ...Isto seria, seguramente, o verdadeiro “Check-mate” à economia regional!... Depois, certamente, seguir-se-ia a falência geral ou o equilíbrio de contas total!... Enfim, como dizem os Ingleses: “Common sense is never common!” (Senso comum, (infelizmente), nunca é comum!)...