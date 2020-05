Inconsciência política

E como se não bastasse toda esta situação que todos nós estamos a viver, a noticia de que o governo transferiu 800 milhões de euros para o Novo Banco, só vem mostrar o quanto estes senhores eleitos pelo povo são insensíveis, frios, desumanos e muito mais. A onda de medo instalada por toda esta pandemia pode deixar os adormecidos, os alienados e os emburrecidos paralisados. Mas no meio de tudo isto ainda há gente desperta e atenta aos jogos de cintura que os senhores do governo sempre fazem ao seu belo prazer. Eu pergunto, será que neste momento esses 800 milhões não seriam indispensáveis para outras prioridades? Será que as pessoas vão continuar adormecidas e caladas, e irão permitir que o dinheiro dos nossos impostos e que é nosso, seja joguete nas mãos desses senhores? Penso que já é tempo de as pessoas refletirem. A quem estão a dar o seu poder? Infelizmente a maior doença deste planeta é a ignorância.

Délia Rodrigues