No passado dia 3 de Novembro (Domingo), assisti a uma situação deveras caricata num campo de futebol, que até hoje me pergunto, o que é que algumas cabeças inteligentes fazem na nossa associação de futebol da Madeira. Falo concretamente do jogo, entre as equipas de Iniciados de Xavelhas e 1º Maio, do Campeonato de Divisão de Honra, onde pasme-se, não compareceu equipa de arbitragem ao mesmo. Até aqui tudo normal, pois pensou-se que ter havido algum imprevisto, azar ou problema, para justificar o enorme atraso da equipa de arbitragem. Depois de falarmos com algumas pessoas intervenientes no referido jogo, ficamos a saber que afinal a nossa querida associação “esqueceu” (sim leu bem), “esqueceu” de nomear a equipa de arbitragem para este jogo. Ora agora pergunto o seguinte: que nome se atribui a este conselho de arbitragem e/ou ás pessoas que fazem as nomeações dos jogos, por este enormíssimo lapso?? Só uma palavra me vem à mente: INCOMPETÊNCIA!!

Com tanta gente a trabalhar na referida associação, como pode uma situação destas acontecer? Será que a culpa vai morrer sozinha nesta situação simplesmente ridícula? Será do referido conselho de arbitragem e das pessoas que fazem as nomeações? Será dos serviços de secretaria, pois segundo o que diziam, nem no comunicado das nomeações aparecia o jogo? Ou será que vão atirar a bola uns para cima dos outros, a ver quem fica com ela?

Meus senhores, mais COMPETÊNCIA exige-se a quem ocupa estes cargos. E para mais, sabendo-se que nestes últimos jogos, envolvem classificações e passagens à fase final desta competição, exigia-se a tal COMPETÊNCIA, que parece não abundar pelos vistos naquelas bandas.

O jogo foi efetuado como mandam os regulamentos, com os muitos erros inerentes de quem se disponibilizou a arbitrar o mesmo (parece que quase ninguém queria essa responsabilidade), pois não eram árbitros oficiais.

Dizem que errar é humano, é verdade, mas neste caso, é mesmo pura INCOMPETÊNCIA!!!

Ou será que não???

Diogo Gomes