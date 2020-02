Incêndios/helicóptero

Bom dia caros amigos e conhecidos madeirenses, uma vez mais venho aqui deixar a minha opinião, sobre um acontecimento que está a ser debatido e em hasta pública que são os incêndios e o helicóptero, ora pois bem vejamos no caso do incêndio da Ponta do Pargo infelizmente houve muitos danos, mais não foi o sol da noite que pegou mas isso sabemos que foi fogo posto, mas através de um depoimento de um residente alegou que as matas não estariam totalmente limpas, mas se não ateassem fogo não pegaria, depois foi uma panóplia de incêndios, um pouco por toda a ilha terrível mesmo , na questão do helicóptero mesmo que tivesse o ano inteiro não sei se o mesmo iria conseguir pois o vento estaria a complicar , mas no entanto também concordo que deveria estar o ano inteiro, em vez de dar milhões ao CSM invistam na proteção, na saúde etc.... Agora não se pode chorar em leite derramado, os sr tem de agir e falar menos , o governo regional vai apoiar no pagamento de alimentos para o gado na Ponta do Pargo, fez o correto, no entanto tem de conseguir descobrir a causa disso ou seja o incendiário, e punir severamente.