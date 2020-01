Começa no próximo Domingo dia 02/02 às 15h., no Caldeirão dos Barreiros/Fortaleza do MARÍTIMO, um ciclo de 3 jogos - Aves, Tondela e Paços de Ferreira - importantes.

O Presidente Sr. CARLOS PEREIRA que deve continuar a ser circunspecto - ponderado e prudente - na condução diária desta Centenária Colectividade, já cumpriu a tarefa que lhe competia, indo ao mercado e reforçando o Plantel em consonância com as possibilidades financeiras - porque é necessário garantir o presente, sem hipotecar o futuro - do MARÍTIMO.

O Mr. JOSÉ GOMES já manifestou publicamente estar satisfeito com a Massa Humana que tem à disposição, tendo averbado diversos resultados que nos dão algumas garantias até ao final da época.

Compete à Massa Associativa - independentemente das posições individuais, que devem ser respeitadas - apoiar o MARÍTIMO em todos os momentos do dia-a-dia do Clube e que se deve refletir já no próximo Domingo, ante o Aves, marcando presença no jogo e apoiando incondicionalmente a equipa durante todo o jogo, com a única finalidade da obtenção duma desejada, saborosa e reconfortante vitória.

VIVA O MARÍTIMO!