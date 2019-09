Importante defender e preservar a Autonomia

No dia 22 de Setembro, a Madeira joga uma cartada decisiva na sua história de mais de 40 anos de autonomia, uma cartada que decidirá a sua continuidade na conquista de mais e melhor autonomia, ou se pelo contrário irá reverter a marcha subordinando-se aos ditames e orientações de um estado que ainda é centralizado e autocrático e inevitavelmente distante e pouco sensível aos problemas e necessidades especificas da Madeira e Porto santo, que recorde-se, no tempo da velha senhora eram meramente consideradas como “ilhas adjacentes”. Necessariamente existem opções mais e menos autonomistas, há partidos que têm a autonomia no seu ADN, outros nem tanto, mas, valorizando aquilo que conseguimos alcançar, tendo consciência qual era o ponto de partida, do trabalho árduo, das dificuldades de então, da emigração como única alternativa possível, e sabendo que o desenvolvimento que conseguimos foi seguramente fruto de vários fatores entre os quais está a autonomia para gerir os nossos destinos nas mais diversas áreas, parece-me claro que o futuro da Madeira será melhor se continuarmos a desenvolver e aprofundar a autonomia ao invés de optarmos por mais centralização de poderes. Independentemente de cores partidárias e de sensibilidades mais à esquerda ou à direita, todos, desde os dirigentes políticos aos mais iletrados cidadãos, devem perceber a autonomia alcançada constitui um valor superior que devemos reconhecer e que interessa preservar. É importante que todos tenhamos consciência que a autonomia tem que ser afirmada e defendida, senão regride e extingue-se. É importante que todos actuemos para garantir que o centro de decisão de tudo o que diz respeito aos Madeirenses permanece na Madeira.

Manuel Marques