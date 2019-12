Li a carta de um leitor entusiasta do desempenho do Ministro das Finanças (MF) reclamando para o mesmo o estatuto de herói. Começando pela coragem e determinação por onde andava o MF quando em 2011 o País teve de iniciar a recuperação da bancarrota onde tinha sido lançado pelo governo do PS? Coragem e determinação tiveram o governo PSD/CDS liderado por Passos Coelho (PC), os portugueses e as empresas nacionais que apesar dos inúmeros sacrifícios impostos pelos credores que nos emprestaram dinheiro, em escassos 4 anos retiraram o País do buraco onde tinha sido metido, recuperando a independência económica e a capacidade de voltar a ser dono do seu destino, ao concluir com êxito a chamada saída limpa e o regresso ao mercado da dívida pública, o que permitiu ao atual MF substituir empréstimos com redução de juros e condições de pagamento mais favoráveis. Quanto à não necessidade de orçamentos retificativos é muito simples basta orçamentar despesa e investimento público (IP) por excesso e executar por defeito como o MF tem feito desde 2015, com as implicações negativas de todos conhecidas. Quanto às cativações mais do que “ferramentas de gestão” têm sido truques de gestão. Lembro o que disse o MF em entrevista ao Finantial Times, só para inglês ver, em relação ao governo de PC: “Não houve uma dramática viragem da austeridade”, “não foram grandes mudanças”, o que houve foi um “truque”. O truque foi passar a inscrever nos OE valores propagandísticos de IP sabendo de antemão que não seriam executados, pois estava na sua mão impedi-lo através das cativações. O mesmo se diga quanto ao excedente. E o que dizer do herói das contas certas quando o Tribunal de Contas ao apreciar a Conta Geral do Estado de 2018 afirma que contém “erros materialmente relevantes” e “situações de desrespeito de princípios orçamentais, incumprimento de disposições legais e insuficiências dos sistemas de contabilização e controlo”. Onde uns vêm o herói, só consigo vislumbrar o ilusionista.