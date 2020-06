Igreja de Ponta Delgada

A Igreja do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada é mais parecida a uma Catedral do que a uma Igreja Paroquial, pelas obras de arte e pinturas do seu interior, tais como, as da Nave (tecto) da igreja, que são de beleza rara. É um autêntico museu de arte.

Os paroquianos ficaram eternamente agradecidos ao Sr. Padre António Paulo de Ponte Sousa pelas obras que fez nesta paróquia. As obras de remodelação do Altar Mor, das Capelas Laterais e da Nave, obras de adaptação da Casa do Romeiro transformada em Centro Cultural, a construção do Lar de Terceira Idade a Creche o Centro de Dia, melhoramento da entrada do Adro, entre outros.

Nunca nenhum padre fez tanto por esta igreja e não saberemos quando aparecerá outro que o substituirá, pelo menos para remodelar e restaurar o que foi feito. Era um padre novato com uma mente brilhante.

Mas também o Sr. Padre teve o apoio incondicional do Sr. Bispo de então, D. Teodoro de Faria, que muitas missas celebrou nesta igreja.

Poderão pensar que na altura vinha milhões da União Europeia, foi precisamente nos anos de 1996 a 1999, mas foi preciso apresentar projectos e serem aprovados. E em qualquer altura pode-se fazer obras nas igrejas, porque existe um fundo monetário para restauro das Igrejas com sede nos Estados Unidos. É a sede do mais alto corpo eclesiástico e centro de operações da igreja.

O Sr. Padre Paulo foi um líder, foi o pároco mais influente de uma Igreja Paroquial, aproximou os paroquianos de todas as faixas etárias, apesar da grande dimensão da Igreja, por vezes não havia espaço para tantos fiéis.

Bem Haja. Sr. Padre Paulo Sousa.