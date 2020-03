I/Responsabilidade

Como diz a publicidade tão sobejamente conhecida há uma linha que separa. Dirijo estas palavras para que tenham todos consciência que estamos em guerra.

Decretou-se limitação de espaços, e eu como outros tantos estou na linha da frente para que não falte bens essenciais nas dispensas dos Madeirenses. Mas devo confessar que fico abismado com casais a virem às compras normalmente como se nada fosse, crianças de colo e não só às compras com mães na companhia dos avós. Vejo gentinha a fazer compras com a mesma calma como se estivessem de férias na esplanada! Vejo amigos encostados a conversar a escolher o que vão levar para a “patusca”, vejo limitação nos espaços comerciais e pessoas ao monte nas filas sem respeitar o espaço.

Vamos lá malta tomar consciência porque isto é de todos com todos e por todos.

Martinho Correia