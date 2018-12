Li há dias (só o título), neste Diário, que os Horários do Funchal perderam uma certa percentagem de passageiros nos últimos tempos.

Têm razão, mas da forma que a companhia presta os seus serviços só quem não pode ir com o seu carro é que utiliza os transportes públicos.

Falo, mais especificamente, da carreira 34 – Canto do Muro. Depois que, há alguns anos, mudaram o percurso desta carreira, os passageiros da zona do “caminho chão” são obrigados a esperar 10-15 minutos que a camioneta suba para, chegados ao Canto do Muro (término), esperar mais alguns minutos até que seja a hora da partida e depois descer o Caminho do Farrobo (que é um autêntico precipício), em que em muitas viagens não entra nem sai nenhum passageiro.

E assim se obriga mães que trabalham a perder o seu precioso tempo, à espera da camioneta, e crianças a levantarem-se meia hora mais cedo para entrarem na escola às 8 horas, e ficam 10-15 minutos na paragem à chuva, como vi no dia 26 de Novembro uma mãe com duas crianças todo este tempo à espera, debaixo de chuva intensa, quando podiam esperar 2-3 minutos se a camioneta fizesse inversão de marcha no Canto do Muro, como antigamente.

Claro que as pessoas que vivem no Farrobo têm direito a transportes públicos. Não vejo é necessidade de serem todas as viagens a descerem aquela ladeira de “abica burros”.