Hipocrisia do mais alto nível!

Vivemos tempos que realmente me fazem um bocadinho de confusão, ou sou eu que sou de compreensão lenta ou realmente as pessoas são hipócritas e nem sequer tentam disfarçar, fazem-no hoje em dia a má cara, quando falo aqui em pessoas, quero aqui dizer pessoal do governo, mais precisamente, ligado a saúde da RAM, ou direcção do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Passo então a explicar; desde que começou esta Pandemia, foi criada a Unidade especial de combate a Covid19, membros de vários serviços foram destacados para esta unidade, com ordens para estarem sempre disponíveis caso fossem precisos e todos nós sabemos o quão precioso o trabalho destes profissionais de saúde foi para a RAM, sejam eles médicos, pessoal de enfermagem e auxiliares de acção médica, graças ao sacrifício destas pessoas foi possível controlar este assassino silencioso, sim porque estas pessoas arriscaram a sua própria vida por todos nós e isto é preciso ser dito com todas as letras, mas para quê? Nem direito a um merecido subsídio de risco têm direito! Tiveram direito a parque gratuito no hospital, durante uma ou duas semanas e depois foi-lhes retirado! À pois tiveram direito a música e a palmas, muitas palmas...e para quê?

Agora vai começar a chegar turistas a Madeira e acho muito bem, mas querem mandar estes profissionais para o aeroporto e obrigá-los a fazer turnos de doze horas seguidas, imaginem doze horas dentro de um fato de protecção!! E cúmulos dos cúmulos querem que sejam os profissionais a deslocarem-se nas próprias viaturas para o aeroporto!! Para além de nem subsídio de risco receberem ainda têm que gastar combustível e desgastar a sua própria viatura!! Sem contar com o desgaste físico e mental dos profissionais.

Fica a pergunta: quer o governo regional e a direcção deste hospital que estes profissionais dêem literalmente a sua vida por nós? Ou eles são assim tão dispensáveis? Não serve de nada estarem a fazer homenagem a frente das câmaras, para inglês ver e lá dentro ameaçar estes profissionais e andarem com represálias.

Estas pessoas merecem todo o nosso respeito, mas acima de tudo o vosso respeito também, pois são seres humanos como nós e vós, mas durante este tempo têm diariamente arriscado a sua vida por nós, por isso respeitei-nos com actos que realmente contém e valham a pena!