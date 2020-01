Haja combate efectivo à corrupção

A Investigação Criminal da Polícia Judiciária tem um competente historial de combate ao banditismo. O poder

político diz que prioriza o combate à corrupção, mas na prática não confere meios humanos à útil PJ. A criminalidade económica tem de ser bem investigada, apesar de, o Orçamento do Estado para

2020 não atribuir verbas para a frota automóvel nem para reforçar os meios tecnológicos!

É preciso ser sério e consequente com as promessas e intenções proferidas e a legislação actual é suficiente. As investigações da PJ às fraudes na saúde, enquanto Paulo Macedo foi ministro da tutela, permitiu ao Estado

poupar 100 milhões de euros! Também estão em défice peritos na área financeira, onde a

criminalidade é refinada exigindo gente e dotação de meios para o combate à fraude!

Havemos de nos lembrar sempre duma célebre frase do saudoso Fiscalista, Saldanha Sanches:

«Sem corrupção, Portugal tinha um nível de vida equiparado ao dos países nórdicos!»

Fica bem dizer que se quer combater a corrupção, mas por si só - de nada vale!

Vítor Santos