Rui Pinto (RP) é o hacker que acedeu a computadores de diversas entidades (Benfica, Porto, Sporting, Doyen, FPF, PLMJ, PGR, DCIAP) de onde sacou informação comprometedora como os e-mails do Benfica que revelaram uma teia de ligações duvidosas entre a SAD benfiquista e vários interlocutores inclusive do aparelho Judicial. O Juiz de instrução acusou o Ministério Público (MP) de inépcia na obtenção de prova impedindo que a SAD benfiquista e a sua administração fossem a Tribunal. Foi RP quem coligiu a documentação tornada pública pelo Luanda Leaks mostrando a cleptocracia da governação socialista de Angola e que permitiu a Isabel dos Santos criar o seu império empresarial e a sua fortuna. Para os que defendem uma aplicação rigorosa da Lei, RP é um ladrão que entrou clandestinamente em sistemas informáticos de 3ºs. e se apropriou indevidamente de informação devendo ser julgado apenas e só por isso. Outros menos taxativos argumentarão que apesar de ilegal a sua ação permitiu pôr a nu factos indiciadores de corrupção que de outro modo não seriam públicos e que isso deveria ser uma atenuante numa eventual condenação em Tribunal. Seja como for há em tudo isto um facto indesmentível a Polícia Judiciária (PJ) e o MP estão encarniçadamente a tentar tudo e mais alguma coisa para acusar RP de todos os crimes possíveis e imaginários basta ver os 147 crimes que lhe foram inicialmente imputados e agora reduzidos para 90. A grande questão é saber porque razão a PJ e o MP preferiram a todo o custo extraditar e prender RP em vez de obter a sua colaboração para aceder e analisar a informação privilegiada que o mesmo tem em seu poder e investigar a fundo eventuais indícios de corrupção sem olhar ao estatuto ou à cor clubística. Parece que para as autoridades judiciais portuguesas mais importante do que investigar a corrupção é meter RP na cadeia de qualquer modo até com laivos de intimidação ao ameaçá-lo com uma prisão de alta segurança. RP sem dúvida um hacker incómodo!

