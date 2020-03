Há quem possa dizer; sai mais uma poncha!

Muito tem de verdade esta «praga», mas o exagero com que se difundem e manipulam as notícias das várias situações e o alarmismo, tem criado muitas incertezas. Acho que se está a exagerar em demasia, contudo terá de haver os cuidados devidos, e as precauções inerentes a uma situação deveras gravosa. Situações semelhantes aconteceram ao longo dos séculos com a diferença que; os cuidados, a medicina, as comunicações e a prevenção não tinham tanta eficácia. Lembremos-nos do mais recente caso da gripe A (H1N1), o primeiro caso detectado, 4/5/2009 uma mulher de 31 anos que depois se veio a saber que não apresentava risco. Jorge Torgal na altura Dirct. do IHMT, previa a possibilidade de Portugal atingir os 2 ou 3 milhões de infectados, e de 75 mil mortos. A 29 de Abril 2010 ultima actualização, não atingiu os 170 mil caso com 122 óbitos contabilizados. Diariamente morrem de casos de pneumonia em Portugal mais de uma dezena de pessoas.Vamos ser moderados e optimistas, pois os alarmismos causam sempre algum constrangimento e contratempos. Ou será que existe algum interesse por parte de alguém para que as populações se ocupem de (alarmismos) enquanto outras coisa mais graves acontecem e não querem que a gente saiba? Num livro com o título, «o último relatório da CIA» como será o mundo em 2020, parece uma autêntica profecia ou futurologia, e quase encaixa tudo o que actualmente estamos a verificar. Ou seria este servir de um guião para (este filme).