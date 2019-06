Há absurdos inexplicáveis

A utilização da razão, por estranho que pareça, nem sempre é racional.

Concordamos facilmente com o que gostamos, sem que isso signifique a opção mais correcta.

Não aceitamos os argumentos dos outros, porque não nos identificamos ou não simpatizamos com as pessoas em causa, apesar de sabermos que a razão está do seu lado e não em nós.

Esquecemos que o poder, as aparências, as “honras” passam sem deixar rasto; que a bondade e a humildade também se aprendem; que com o ”quero, posso e mando” não vamos muito longe, nem para sempre.

A arrogância e a ignorância caminhando a par e passo com elevada frequência prevalecem em detrimento do diálogo construtivo. Porque a ignorância não é ocasional, é estrutural.

Recorremos às aparências para mostrar uma realidade que não existe. Esquecemos que, enquanto o Homem for capaz de exercitar a sua racionalidade, haverá sempre diversidade de opiniões. Observações ou ideias susceptíveis de ferir sensibilidades resultam muitas vezes em frieza e hipocrisia. Sem apelo nem agravo.

Há no homem o dom perverso da banalização e a determinada altura, reflexo de algum cansaço e luta inglória, substituimos o “não foi isso que eu quis dizer ”por “entenda como quiser”.

Como os vencedores nunca desistem, “insista, persista e não desista”.

Não tinha que ser assim. Mas é.