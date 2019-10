Guloseimas perigosas para a alma

Ano após ano, arrumado o tema da compra do material escolar, eis que logo surgem um pouco por todo o lado, disfarces, máscaras e toda uma série de enfeites alusivos ao “Halloween”.

Promovem-se as compras, fazem-se preços atractivos e estimula-se a celebração duma festividade, aparentemente inofensiva, mas que pretende destronar a festa cristã de Todos os Santos, substituindo-a pelo paganismo aliado ao terror, ao demoníaco, à aberração e ao horrendo.

As empresas promovem o supérfluo como forma de negócio, o consumismo, dispara e a sociedade, sem pensar, alia-se ao facto de poder ter mais uma festa para diversão, uma noite para beber, sair e folgar.

Esta “festa”, a segunda mais importante em termos comerciais, depois do Natal, tem gerado muita preocupação, na medida em que as consequências visíveis são assustadoramente contagiantes, no sentido de despertar o medo, o horror, a tendência para o mal e a violência. Com o aliciante das guloseimas, das brincadeiras e da suposta desenvoltura laical, eis que o pobre do homem está a “brincar” com o demónio, que não dorme e sempre está pronto a actuar para o afastar do Criador.

Alguns meios de comunicação social, os filmes de terror e comentários elaborados a propósito da defesa desta loucura, ajudam a fazer crer que é muito engraçado, divertido e aliciante. Uma criança que veja, esteja ou se mascare com estes enfeites, jamais esquecerá, por muito que nos digam que elas acham graça.

A opinião dos especialistas nesta área é bem diferente, pois a eles chegam as consequências psíquicas, físicas e morais, consequência dos estragos feitos pelas seduções destas doçuras e travessuras, às quais alguns pais também aderem, o que ainda se torna mais traumatizante para a mente e sensibilidade dos filhos ou amigos.

Sem querer assustar muito, não ficaria este texto completo sem fazer alusão ao que nesta noite misteriosa e de suposta folia se celebra, pois é dedicada a toda a espécie de magia e bruxaria, sendo a noite mais importante e mais tenebrosa do calendário satânico.

Deus ou o Diabo, eis a opção. Aqui não há neutralidade...

Tal como há quem procure praticar e defender o bem, também há quem procure praticar e defender o mal. Acontece a toda a hora nos nossos dias.

Mariano Romero